Отмечают, что потерять или не получить продление статуса могут украинцы, которые имеют визу в другом государстве. В то же время есть исключения.

Обратите внимание Украинцы могут находиться в Великобритании до 2026 года: какие нюансы стоит знать

Препятствием для продления временной защиты и причиной для его аннулирования может быть наличие другой визы для пребывания дольше 90 дней, которую вы получили в другой стране,

– говорится в сообщении.

Не предоставят временную защиту украинцам, которые уже:

пользовались этим статусом на территории другой страны;

имеют открытые визы других стран (в частности, говорится о Канаде и Великобритании).

Исключениями являются:

Канадские визы W1, которые выдали до 10 февраля 2023 года;

Канадские визы V1;

Визы США - Uniting for Ukraine (USA ''Paroled'');

"'Visitor'" визы Великобритании с действительностью до 6 месяцев.

Сколько украинцев планируют остаться в Чехии

Количество украинцев, которые намерены оставаться в Чехии, существенно возросло. Опрос провела компания PAQ Research. Сейчас на территории Чехии находятся около 310 тысяч украинцев. Более половины из них собирается оставаться в стране минимум на два года. Сейчас говорится о примерно 180 тысячах человек.