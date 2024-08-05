Місце казок та найкрасивіших пейзажів: яке австрійське місто – ідеальне для мандрівки у серпні

Австрія – фантастично красива країна. Там є величні міста, смарагдові гори з засніженими вершинами, кришталеві озера. Якщо плануєте вирушити на сіті-брейк й вже побували у Відні, Зальцбурзі та Інсбруку, саме час звернути увагу на Грац.

Грац розташований у самому серці Штирії. Її вважають найзагадковішою землею Австрії. Легенди про місцевих вампірів там поширювалися задовго до легендарного "Дракули" з Трансильванії, розповідає Закордон 24.

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Чому Грац – ідеальне місто для відвідин

За свою древню історію (щонайменше – тисячу років) Грац відіграв важливу роль у житті країни. Місто завжди було серцем корони. Воно розпочало свій розвиток як важливий торговий центр, а згодом перетворилося у "столицю" мистецтва. Епоха Відродження на території сучасної Австрії мала найбільший вплив саме на Грац.

Наразі Грац приваблює туристів з різних куточків світу. Місто зберегло середньовічну атмосферу та поєднало у собі той камерний затишок та альпійську красу, за яку мандрівники так люблять Австрію.

Перебуваючи у Граці, варто відвідати:

Замок Шлоссберг (символ міста, найстаровинніший свідок величі Граца);

Палац Еггенберг (його називають "австрійським Версалем");

Собор Святого Егідія;

Ратуша Ратхаус.



Грац – класичне австрійське місто, яке зберегло свій колорит / Unsplash

Окрім того, мандрівникам рекомендують виділити час, аби прогулятися старим містом, скуштувати штрудель або торт "Захер" у місцевій кондитерській, випити кави по-віденськи, заглянути у затишні крамнички, просто загубитися у мереживі мармурових австрійських вуличок.