Грац расположен в самом сердце Штирии, которую считают самой загадочной землей Австрии. Легенды о местных вампирах там распространялись задолго до легендарного "Дракулы" из Трансильвании, рассказывает Закордон 24.
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Почему Грац – идеальный город для посещения
За свою древнюю историю (по меньшей мере – тысячу лет) Грац сыграл важную роль в жизни страны. Город всегда был сердцем короны. Он начал свое развитие как важный торговый центр, а впоследствии превратился в "столицу" искусства. Эпоха Возрождения на территории современной Австрии имела наибольшее влияние именно на Грац.
Сейчас Грац привлекает туристов из разных уголков мира. Город сохранил средневековую атмосферу и соединил в себе тот камерный уют и альпийскую красоту, за которую путешественники так любят Австрию.
Находясь в Граце, стоит посетить:
- Замок Шлоссберг (символ города, старинный свидетель величия Граца);
- Дворец Эггенберг (его называют "австрийским Версалем");
- Собор Святого Эгидия;
- Ратуша Ратхаус.
Грац – классический австрийский город, который сохранил свой колорит / Unsplash
Кроме того, путешественникам рекомендуют выделить время, чтобы прогуляться по старому городу, попробовать штрудель или торт "Захер" в местной кондитерской, выпить кофе по-венски, заглянуть в уютные магазинчики, просто потеряться в кружеве мраморных австрийских улочек.