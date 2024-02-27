Не Віднем єдиним: де в Австрії варто побувати

Австрія – наче створена для мандрівників. Величні міста, мальовнича природа, чудово розвинута інфраструктура та особлива класична атмосфера. Зазвичай всі туристичні маршрути ведуть до Відня.

Без сумніву, австрійська столиця варта того, аби туди повертатися знов і знову. Однак країна має чим вразити і за межами Відня. Закордон 24 розповідає, куди в Австрії варто вирушити, аби казково провести час.

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Зальцбург

Місто солі в обіймах Альп. Затишні вулички з кованими вивісками ніби телепортують на два – три століття у минуле. А на горизонті як охоронець постає непідвладна часу фортеця Гогензальцбург – одна з найбільших у Європі.



Величний Зальцбург / Unsplash

У вільний час варто відвідати місцевий Кафедральний собор, а також – погуляти у прекрасному парку біля палацу Мірабель. І, звичайно, завітати у гості до Моцарта. Його будинок розташований у самому серці туристичного Зальцбурга.



Будинок Моцарта / Фото 24 Каналу

До речі, шанувальникам ласощів на замітку: оригінальні цукерки "Моцарт" можна скуштувати лише у Зальцбурзі.

Гальштат

Маленьке затишне містечко посеред Альп. Колись у Гальштаті видобували сіль та руду, а зараз місто, розташоване на березі альпійського озера – туристична родзинка Австрії. Казкові будиночки туляться до гір, а затишні кав'ярні та кондитерські закликають відвідувачів насолодитися неквапливістю та романтичною атмосферою.

У Гальштаті не потрібно шукати гарні локації для фото. Бо кожна локація тут – мрія.



Гальштат / Unsplash



Затишні вулички старовинного міста / Unsplash

Інсбрук

Місто з легенд біля підніжжя Альп. Тут розташований замок Амбрас, а також – резиденція Гофбург Інсбрук. Середньовічні вулички міста зачарують всіх, хто закоханий у старовину. А панорами Тіролю нагадують локації для казкових фільмів.



Старовинний Інсбрук / Unsplash



Альпи – охоронці міста / Unsplash

Приємний сюрприз чекатиме й шанувальників каменів Сваровскі. Поблизу міста є тематичний музей.