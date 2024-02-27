Без сомнения, австрийская столица стоит того, чтобы туда возвращаться снова и снова. Однако страна имеет чем поразить и за пределами Вены. Закордон 24 рассказывает, куда в Австрии стоит отправиться, чтобы сказочно провести время.

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Зальцбург

Город соли в объятиях Альп. Уютные улочки с коваными вывесками будто телепортируют на два – три века в прошлое. А на горизонте как охранник предстает неподвластная времени крепость Гогензальцбург – одна из крупнейших в Европе.



Величественный Зальцбург / Unsplash

В свободное время стоит посетить местный Кафедральный собор, а также – погулять в прекрасном парке возле дворца Мирабель. И, конечно, прийти в гости к Моцарту. Его дом расположен в самом сердце туристического Зальцбурга.



Дом Моцарта / Фото 24 Канала

Кстати, поклонникам лакомств на заметку: оригинальные конфеты "Моцарт" можно попробовать только в Зальцбурге.

Гальштат

Маленький уютный городок посреди Альп. Когда-то в Гальштате добывали соль и руду, а сейчас город, расположенный на берегу альпийского озера, – туристическая изюминка Австрии. Сказочные домики прижимаются к горам, а уютные кафе и кондитерские призывают посетителей насладиться неторопливостью и романтической атмосферой.

В Гальштате не нужно искать хорошие локации для фото. Потому что каждая локация здесь – мечта.



Гальштат / Unsplash



Уютные улочки старинного города / Unsplash

Инсбрук

Город из легенд у подножия Альп. Здесь расположен замок Амбрас, а также – резиденция Гофбург Инсбрук. Средневековые улочки города очаруют всех, кто влюблен в старину. А панорамы Тироля напоминают локации для сказочных фильмов.



Старинный Инсбрук / Unsplash



Альпы – охранники города / Unsplash

Приятный сюрприз ждет и поклонников камней Сваровски. Вблизи города есть тематический музей.