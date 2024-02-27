Без сумніву, австрійська столиця варта того, аби туди повертатися знов і знову. Однак країна має чим вразити і за межами Відня. Закордон 24 розповідає, куди в Австрії варто вирушити, аби казково провести час.
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Зальцбург
Місто солі в обіймах Альп. Затишні вулички з кованими вивісками ніби телепортують на два – три століття у минуле. А на горизонті як охоронець постає непідвладна часу фортеця Гогензальцбург – одна з найбільших у Європі.
Величний Зальцбург / Unsplash
У вільний час варто відвідати місцевий Кафедральний собор, а також – погуляти у прекрасному парку біля палацу Мірабель. І, звичайно, завітати у гості до Моцарта. Його будинок розташований у самому серці туристичного Зальцбурга.
Будинок Моцарта / Фото 24 Каналу
До речі, шанувальникам ласощів на замітку: оригінальні цукерки "Моцарт" можна скуштувати лише у Зальцбурзі.
Гальштат
Маленьке затишне містечко посеред Альп. Колись у Гальштаті видобували сіль та руду, а зараз місто, розташоване на березі альпійського озера – туристична родзинка Австрії. Казкові будиночки туляться до гір, а затишні кав'ярні та кондитерські закликають відвідувачів насолодитися неквапливістю та романтичною атмосферою.
У Гальштаті не потрібно шукати гарні локації для фото. Бо кожна локація тут – мрія.
Гальштат / Unsplash
Затишні вулички старовинного міста / Unsplash
Інсбрук
Місто з легенд біля підніжжя Альп. Тут розташований замок Амбрас, а також – резиденція Гофбург Інсбрук. Середньовічні вулички міста зачарують всіх, хто закоханий у старовину. А панорами Тіролю нагадують локації для казкових фільмів.
Старовинний Інсбрук / Unsplash
Альпи – охоронці міста / Unsplash
Приємний сюрприз чекатиме й шанувальників каменів Сваровскі. Поблизу міста є тематичний музей.