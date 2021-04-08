На кордоні з Польщею застрягли 240 автомобілів: де саме утворились черги

8 квітня 2021 року на українсько-польському кордоні утворили черги понад дві сотні автомобілів. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Після введення Польщею нових правил прибування у країну 30 березня 2021 року кількість охочих перетнути кордон зменшилася. Та зараз спостерігається активна тенденція до збільшення кількості мандрівників та мігрантів.

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Де є черги

О 9:00 біля пункту пропуску "Рава-Руська" перебували 30 автомобілів. На пункті "Шегині-Медика" було зафіксовано 110 транспортних засобів. А на пропуску "Краковець" чекали 100 автомобілів.

Також невеликий затор із 15 автомобілів утворився на пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

Черги рухаються повільно, оскільки всіх громадян ретельно перевіряють. Людям також нагадують про те, що у Польщі вони повинні відбути карантин або зробити тест на коронавірус в одній з польських лабораторій. Негативний результат ПЛР-тесту, зроблений в україні, після 30 березня 2021 року не є підставою для уникнення ізоляції.

На інших пунктах пропуску зранку не було зафіксовано жодного транспортного засобу.

8 квітня 2021 року 240 автомобілів застрягли у чергах на українсько-польському кордоні / Фото Unsplash