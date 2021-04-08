На границе с Польшей застряли 240 автомобилей: где именно образовались очереди
8 апреля 2021 года на украинско-польской границе образовали очереди более двухсот автомобилей. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины на своей официальной странице в фейсбуке.
После введения Польшей новых правил прибывания в страну 30 марта 2021 года количество желающих пересечь границу уменьшилось. Но сейчас наблюдается активная тенденция к увеличению количества путешественников и мигрантов.
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Где очереди
О 9:00 возле пункта пропуска "Рава-Русская" находились 30 автомобилей. На пункте "Шегини-Медика" было зафиксировано 110 транспортных средств. А на пропуске "Краковец" ждали 100 автомобилей.
Также небольшой затор из 15 автомобилей образовался на пункте пропуска "Тиса", что на границе с Венгрией.
Очереди движутся медленно, поскольку всех граждан тщательно проверяют. Людям также напоминают о том, что в Польше они должны отбыть карантин или сделать тест на коронавирус в одной из польских лабораторий. Отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в Украине, после 30 марта 2021 не является основанием для избежания изоляции.
8 апреля 2021 года 240 автомобилей застряли в очередях на украинско-польской границе / Фото Unsplash
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