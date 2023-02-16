Деталі акції протесту аграріїв у Польщі

Про ускладнений рух через пункт пропуск Дорогуськ – Ягодин попередили у Державній прикордонній службі України. Блокування роботи пункту пропуску в рамках акції протесту польських фермерів розпочнеться у четвер, 16 лютого о 11:00 і триватиме до вечора п’ятниці (до 24:00).

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Можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони перед митним постом "Ягодин" та ускладнення у доставці вантажів до Дорогуська з польського боку. Просимо врахувати це у повсякденній роботі,

– попереджають працівники митниці.

Чим незадоволені польські аграрії

Як відомо, аграрії незадоволені тим, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалилися ціни на їхню продукцію.

За словами організаторів протестів, блокуватимуть лише вантажівки, натомість легкові автомобілі пропускатимуть. Вантажівки з допомогою для України також не зупинятимуть.