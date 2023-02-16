Детали акции протеста аграриев в Польше

Об осложненное движение через пункт пропуск Дорогуск – Ягодин предупредили в Государственной пограничной службе Украины. Блокирование работы пункта пропуска в рамках акции протеста польских фермеров начнется в четверг, 16 февраля в 11:00 и продлится до вечера пятницы (до 24:00).

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Возможны задержки в прохождении электронной очереди, функционирующей с украинской стороны перед таможенным постом "Ягодин" и осложнения в доставке грузов в Дорогуск с польской стороны. Просим учесть это в повседневной работе,

– предупреждают работники таможни.

Чем недовольны польские аграрии

Как известно, аграрии недовольны тем, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу рухнули цены на их продукцию.

По словам организаторов протестов, будут блокировать только грузовики, а легковые автомобили будут пропускать. Грузовики с помощью Украины также не будут останавливать.