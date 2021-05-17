Посольство Украины в Италии написало об этом в фейсбуке. Они отметили, что жюри конкурса были поражены талантом украинок.
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О победе
Украинки выступали в национальных костюмах и исполняли конкурсную песню на украинском языке. Посольство Украины в Италии назвало эту победу блестящей.
Выступление украинского коллектива с лирической композицией "Пока цветет папоротник" с фольк-оперы Евгения Станковича поразило жюри и продемонстрировало всему миру красоту, изящество и самобытность украинской народной песни и еще раз подтвердило высокий уровень национального хорового исполнительства,
– говорится в сообщении посольства.
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