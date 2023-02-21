Український "Паспортний сервіс" запрацював в Словаччині та Чехії

У Державній міграційній службі України продовжують працювати над відкриттям все нових відокремлених підрозділів Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс" за кордоном. Тож відтепер українці зможуть оформити документ у ще двох країнах.

До Польщі та Туреччини додалися ще Словаччина і Чехія. Відтак, уже в чотирьох країнах для громадян України доступні послуги з оформлення паспортних документів.

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"Паспортний сервіс" в Словаччині та Чехії

Наразі у тестовому режимі від українців приймають заяви на оформлення документів у Братиславі та Празі. У цих двох столицях працюють мобільні комплекси – спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Адреси розташування мобільних офісів "Паспортного" сервісу":

У Братиславі мікроавтобуси припарковані за адресою: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу).

мікроавтобуси припарковані за адресою: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу). У Празі – на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.

Обслуговування громадян здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та "живої" черги.

"Паспортний сервіс" у Чехії та Словаччині / Фото Державна міграційна служба України

Які послуги у мобільних комплексах доступні для громадян України

Оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

Обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

Обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

Одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

Обмін посвідчення водія (послуга стане доступною з наступного тижня, з 27 лютого).

На сьогодні закордонні відокремлені підрозділи ДП "Документ" вже працюють у Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав) та Туреччині (Стамбул).