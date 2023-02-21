К Польше и Турции добавились еще Словакия и Чехия. Следовательно, уже в четырех странах для граждан Украины доступны услуги по оформлению паспортных документов.

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"Паспортный сервис" в Словакии и Чехии

В тестовом режиме от украинцев принимают заявления на оформление документов в Братиславе и Праге. В этих двух столицах работают мобильные комплексы – специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис".

Адреса расположения мобильных офисов "Паспортного" сервиса:

В Братиславе микроавтобусы припаркованы по адресу: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала).

микроавтобусы припаркованы по адресу: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала). В Праге – на площадке по ТЦ Котва/ОС Kotva по адресу: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto, Praha 1.

Заметьте! Обслуживание граждан осуществляется с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 в порядке электронной и "живой" очереди.

"Паспортный сервис" в Чехии и Словакии / Фото Государственная миграционная служба Украины

Какие услуги в мобильных комплексах доступны для граждан Украины

Оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

Обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

Обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

Одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

Обмен водительского удостоверения (услуга станет доступной со следующей недели, с 27 февраля).

К слову! На сегодня заграничные обособленные подразделения ГП "Документ" уже работают в Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав) и Турции (Стамбул).