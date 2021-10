Український бізнесмен вдруге потрапив на обкладинку польського Forbes

Вадим Мельник з Івано-Франківська вже вдруге опинився на обкладинці польського журналу Forbes. Молодий бізнесмен не перестає дивувати своєю наполегливістю і завзятістю.

Про нове досягнення українець сам повідомив у своєму фейсбуці. Підприємець прикріпив до допису й фотографію примірника Forbes.

Як українець відреагував на нову появу в Forbes

Мельник наголосив, що потрапити у список "Forbes 30 до 30" – це величезна відзнака для нього. Мовиться про список найкращих у країні підприємців, яким ще не виповнилося 30 років. Він підкреслив, що у найважчі моменти його підтримують дружина Анна та команда Dronehub та дружини Анни. Мовляв, це і їхня заслуга також. "Світ належить тим, хто себе показує", – підсумував українець.



Нова обкладинка польського Forbes / Фото з фейсбук-сторінки Мельника

Раніше було "25 до 25"

Вперше Мельник потрапив до польського Forbes ще на початку 2020 року. Тоді його відзначали в аналогічному рейтингу, але у молодшій категорії, тобто"25 до 25". Відтоді пройшло вже чимало часу, але бізнес українця й далі оцінюють дуже високо.

"Forbes 25 до 25" чи "30 до 30" – це список найталановитіших підприємців, інвесторів, та менеджерів, які змінюють світ.

Зазначимо, що компанія Мельника створює автономні дрони й інфраструктури їхнього обслуговування. Крім цього, ці пристрої продають найбільшим світовим корпораціям.

Що відомо про Вадима Мельника

Мельник – родом із Івано-Франківська. У 2012 році він переїхав вчитися у Польщу: обрав для себе факультет інформатики в університеті Ряшева.

Уже на першому курсі здобув посаду в PGS Software, одній з найбільших IT-компаній у Польщі. Попрацювавши там рік, він перейшов в Microsoft.

Свій перший бізнес Мельник відкрив ще у 2020 році. Спочатку його компанія називалася CerviRobotics, а вже згодом переросла у групу Dronehub.

Чоловік веде бізнес одразу в трьох країнах: Україні, Польщі та Великій Британії.

Читайте допис Мельника у фейсбуці мовою оригіналу:

"Forbes 30 under 30.​Ogromne wyróżnienie dla mnie, zespołu Dronehub i Anna Melnyk która mnie wspiera w najtrudniejszych chwilach. The world belongs to those who show up!"