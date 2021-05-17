Хлопець переїхав до Польщі у 2012 році з метою навчання. Тоді він цікавився роботобудуванням, а в Україні ця сфера ще не була популярною. Вадим вступив до університету у Ряшеві на факультет інформатики. ВНЗ тісно співпрацював з місцевим бізнесом. Уже на першому курсі він почав працювати в одній з найбільших IT-компаній Польщі – PGS Software. Відпрацювавши рік, перейшов в Microsoft. Тобто, саме закордонна освіта відкрила Вадиму подальші перспективи.

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Порівняння життя у Польщі та Україні

Якщо коротко, то життя у Польщі бізнесмену подобається більше. На це є кілька причин.

Там не замислюєшся про такі базові речі, як якість доріг, термін придатності продуктів в магазині або роумінг. Коли ми приїхали в Україну, я за звичкою не змінив оператора, просто забув, розмовляв у звичайному режимі й так пішов в мінус на 350 євро,

– поділився Вадим Мельник.

Він додав, що в Україні напрочуд низька швидкість мобільного інтернету та поки не дуже розвинена торгівля в режимі онлайн. Для порівняння, у Польщі Вадим з дружиною всі побутові товари замовляють на Allegro (аналог Prom.ua) і забирають через 24-48 годин в поштоматі, а з недавніх пір в країні появився ще й Amazon. В Україні, за словами чоловіка, робити дистанційні покупки незручно, адже всі магазини телефонують для підтвердження замовлення. Через це Вадима спіткав неприємний досвід: його замовлення були відхилені, бо він не мав українського номера.

Вадим Мельник також відзначив проблематичність у пошуках офісу. Йому було потрібне приміщення в Івано-Франківську на місяць часу. Та практично всі орендодавці висували вимогу підписання договору оренди мінімум на шість місяців із заставою, як за три місяці. У Польщі, стверджує Вадим, все простіше: у WeWork, CIC чи Regus можна з легкістю орендувати офіс преміальної якості від 90 євро в місяць.

Також підприємець вважає, що зараз Польща перебуває на цікавому етапі розвитку. На його думку, там досить низька вартість життя, а можливості для зростання такі ж, як в Німеччині або Австрії, а може, й більше.

Втім, чоловік назвав і недоліки життя у столиці Польщі. Серед них: недостатньо якісна медицина, дорога нерухомість, нестача метро та мала кількість атмосферних закладів харчування.

Вадим Мельник / Фото mc.today

Де краще вести бізнес

З перспективи трьох країн скажу, що Великобританія – ідеальна країна для бізнесу. Там комфортно вести свою справу, тому що податкова до тебе не чіпляється, а допомагає оптимізувати податки,

– розповідає засновник Dronehub.

У Польщі, за словами Вадима Мельника, займатися підприємництвом складніше через велику кількість паперової роботи, дорогу бухгалтерію та пильну увагу податківців до власників бізнесу.

Що стосується України, то для ФОП третьої групи, вважає Вадим, умови для розвитку ІТ-сфери є більш ніж сприятливими. Податки в Україні є в рази нижчими, ніж в Європі. При цьому, ІТ-працівники отримують таку ж фінансову винагороду, як і їхні колеги за кордоном.

У Польщі, наприклад, програміст на b2b повинен заплатити 19% від доходу плюс єдиний соціальний внесок. У підсумку вийде, що з зарплати 1 тисяча євро після сплати податків йому залишиться близько 600 євро. А програмісту-ФОП в Україні – 950 євро.Тому у нас в країні виростають такі гігантські підприємства, як SoftServe, GlobalLogic, EPAM. Вони користуються перевагами оптимальної податкової системи в Україні, чого немає в Польщі,

– пояснює Вадим Мельник.

Вадим Мельник / Фото mc.today

Успіх дронів і потрапляння до списку Forbes

Серед основних клієнтів компанії, яку заснував українець: Orlen, PZU, Deutsche Bank, Honeywell, RCS Engineering, Naftor, Pietrucha Group. У списку заслуг також співпраця з Європейським космічним агентством та продаж дрона Сильвестру Сталлоне. Так, універсальний безпілотник можна побачити на 59 хвилині фільму "Нестримні".

Особливо ми на цьому не заробили, але угода допомогла нам легше закрити інвестиційні раунди. Коли говориш інвестору: "Я роблю дрон, який був у фільмі Сильвестра Сталлоне", – це справляє сильне враження,

– зазначає Вадим Мельник.

Чи не найбільшим підтвердженням успіху українця є те, що його ім'я зазначене у польському списку Forbes. Та Вадим переконався, що з Forbes потрібно бути обережним.

Коли ти потрапляєш в їх список, тобою починає сильно цікавитися податкова. У нас після того, як я потрапив у Forbes, в усі фірми з горизонтом у два місяці прийшли перевірки з податкової,

– розповів українець.

На досягнутому бізнесмен зупинятися не збирається. У нього багато планів стосовно розвитку своєї компанії. Проте, є одна грань, яку українець не буде переходити: Dronehub не продає технологію для використання в зоні бойових дій. Вадим Мельник каже, що любить спати спокійно і сумнівається, що зможе це робити, якщо буде знати, що його технологія приносить шкоду.