Украинский бизнесмен во второй раз попал на обложку польского Forbes

Вадим Мельник из Ивано-Франковска уже второй раз оказался на обложке польского журнала Forbes. Молодой бизнесмен не перестает удивлять своей настойчивостью и упорством.

О новом достижение украинец сам сообщил в своем фейсбуке. Предприниматель прикрепил к сообщению и фотографию экземпляра Forbes.

Как украинец отреагировал на новое появление в Forbes

Мельник отметил, что попасть в список "Forbes 30 до 30" – это огромная награда для него. Говорится о списке лучших в стране предпринимателей, которым еще не исполнилось 30 лет. Он подчеркнул, что в самые трудные моменты его поддерживают жена Анна и команда Dronehub и жены Анны. Мол, это и их заслуга тоже. "Мир принадлежит тем, кто себя показывает", – подытожил украинец.



Новая обложка польского Forbes / Фото с фейсбук-страницы Мельника

Ранее было "25 до 25"

Впервые Мельник попал в польский Forbes еще в начале 2020 года. Тогда его отмечали в аналогичном рейтинге, но в младшей категории, то есть "25 до 25". С тех пор прошло уже немало времени, но бизнес украинца дальше оценивают очень высоко.

. "Forbes 25 до 25" или "30 до 30" – список самых талантливых предпринимателей, инвесторов, и менеджеров, которые меняют мир

Отметим, что компания Мельника создает автономные дроны и инфраструктуры их обслуживания. Кроме этого, эти устройства продают крупнейшим мировым корпорациям.

Что известно о Вадиме Мельнике: коротко

Мельник – родом из Ивано-Франковска. В 2012 году он переехал учиться в Польшу: выбрал для себя факультет информатики в университете Ряшева.

Уже на первом курсе получил должность в PGS Software, одной из крупнейших IT-компаний в Польше. Поработав там год, он перешел в Microsoft.

Свой первый бизнес Мельник открыл еще в 2020 году. Сначала его компания называлась CerviRobotics, а уже потом переросла в группу Dronehub.

Мужчина ведет бизнес сразу в трех странах: Украине, Польше и Великобритании.

Читайте сообщение Мельника в фейсбуке на языке оригинала:

"Forbes 30 under 30.​Ogromne wyróżnienie dla mnie, zespołu Dronehub i Anna Melnyk która mnie wspiera w najtrudniejszych chwilach. The world belongs to those who show up!"