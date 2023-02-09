Українцям потрібно декларувати виплати з-за кордону: навіщо і як це зробити

У пошуках порятунку від війни багато українців виїхали за кордон, де більшість держав Європи запропонували їм статус тимчасового захисту. Це надала їм право отримувати грошову допомогу.

Так, відтепер українці, які перебувають за кордоном під цим статусом й оформили принаймні одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов'язані задекларувати її. Річ у тім, що така грошова допомога вважається іноземним доходом, а отже про її отримання треба прозвітувати податковій. При цьому жодних зборів чи податків на гроші не накладається.

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