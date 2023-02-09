Так, теперь украинцы, которые находятся за границей под этим статусом и оформили по крайней мере одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, обязаны задекларировать ее. Дело в том, что такая денежная помощь считается иностранным доходом, а значит, о ее получении надо отчитаться налоговой. При этом никаких сборов или налогов на деньги не налагается.

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