Так, відтепер українці, які перебувають за кордоном під цим статусом й оформили принаймні одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов'язані задекларувати її. Річ у тім, що така грошова допомога вважається іноземним доходом, а отже про її отримання треба прозвітувати податковій. При цьому жодних зборів чи податків на гроші не накладається.

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