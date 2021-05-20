Українських заробітчан вакцинуватимуть на польському кордоні

Жешувський медичний центр Medyk робитиме щеплення від COVID-19 працівникам з України, які перетинатимуть польський кордон. Таким чином у Польщі хочуть запобігти потраплянню вірусу з інших країн.

Вакцинація має рекомендований характер, але сама процедура є добровільною. Якщо людина має протипокази до пропонованої вакцини, її не мають права змушувати робити щеплення на кордоні.

До теми Кожен третій іноземний житель Польщі хоче отримати щеплення від COVID-19

Що відомо про вакцинацію працівників з України

Це буде як фільтр, що захищає країну від принесення коронавірусу ззовні. Ми щодня фіксуємо кількох заражених людей на наших випробувальних пунктах біля кордону з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, також повинні бути щеплені. Це посилить наш захист,

– вважає президент медцентру Medyk у Жешуві Станіслав Мазур.

У медцентрі Medyk повідомили, що отримали багато сигналів від польських роботодавців, насамперед зі сфер будівництва та сільського господарства, які задля безпеки хочуть вакцинувати потенційних працівників з України.

Відомо, що українцям на польському кордоні колотимуть одноразову вакцину Johnson&Johnson. Це дасть змогу уникнути подальших труднощів через потребу введення другої дози препарату.

Вакцинацію заробітчан розпочнуть одразу після того, як Medyk отримає необхідну кількість замовленої вакцини.

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що іноземці мають змогу вакцинуватись у Польщі. Це насамперед стосується студентів, науковців і людей, які мають дозволи на роботу.

Українським працівникам на кордоні колотимуть вакцину Johnson&Johnson / Фото Unsplash