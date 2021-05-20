Вакцинация имеет рекомендательный характер, но сама процедура является добровольной. Если у человека есть противопоказания к предлагаемой вакцины, его не имеют права заставлять делать прививку на границе.
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Что известно о вакцинации работников из Украины
Это будет как фильтр, защищающий страну от принесения коронавируса с внешне. Мы ежедневно фиксируем нескольких зараженных людей на наших испытательных пунктах возле границы с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, также должны быть привиты. Это усилит нашу защиту,
– считает президент медцентра Medyk в Жешуве Станислав Мазур.
В медцентре Medyk сообщили, что получили много сигналов от польских работодателей, в первую очередь из сфер строительства и сельского хозяйства. В целях безопасности они хотят вакцинировать потенциальных работников из Украины.
Известно, что украинцам на польской границе будут колоть одноразовую вакцину Johnson&Johnson. Это позволит избежать дальнейших трудностей из-за необходимости введения второй дозы препарата.
Вакцинацию работников начнут сразу после того, как Medyk получит необходимое количество заказанной вакцины.
Украинским работникам на границе будут колоть вакцину Johnson &Johnson / Фото Unsplash