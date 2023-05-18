Понад 1 000 українських біженців виселяють з круїзного лайнера в Единбурзі: що трапилося

З минулого літа понад 1 000 людей живуть на лайнері MS Victoria, який стоїть на причалі в Лейті. Шотландський уряд дозволив переселенцям лишатись там до 11 липня.

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Людей, які не мають варіантів, щоб переїхати, ймовірно будуть тимчасово розміщувати в готелях коштом держави. Не всі переселенці, які зараз на борту, залишаться в Единбурзі – їх можуть переселити до інших частин Шотландії.

Влада міста подала заявку уряду Шотландії на суму 1,72 мільйона фунтів стерлінгів, щоб підготувати 100 наразі нежилих будинків для переселенців, які залишають корабель.

Чиновники очікують, що перші 20 будинків відремонтують до кінця цього місяця, а робота над відновленням решти продовжуватиметься пізніше. Не всі з них будуть швидко придатні до заселення, тому влада міста розробляє альтернативні плани, щоб забезпечити українців житлом в короткостроковій перспективі.

Житла може бути недостатньо

У звіті житлового комітету міської ради Единбурга йдеться про те, що існує "занепокоєння, що в столиці не буде достатньо житла", коли закінчиться угода про круїзне судно, адже багато переселенців хочуть залишитися в місті чи поблизу нього.

Пол Лоуренс, виконавчий директор місцевої ради, висловив сподівання, що українські діти залишаться в школі, у якій почали навчання, "щоб їх не переміщали по місту".

Сотні українських біженців у Британії можуть опинитися на вулиці

302 родини українських біженців подали заявки про втрату житла у регіоні Східний Мідленд. Британська влада намагається розв'язати питання і пропонує українцям пошук нових спонсорів.

Торік влада королівства заснувала програму Homes for Ukraine, щоб допомогти переселенцям, які втікають від війни в Україні. Уряд Британії дозволив українським родинам переїхати до країни за наявності спонсора. Завдяки цьому тисячі українців переїхали до Східного Мідленду, але через рік деякі спонсори не змогли більше надавати їм притулок. Тому сотні українців можуть залишитися без даху над головою.