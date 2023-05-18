С прошлым летом более 1 000 человек живут на лайнере MS Victoria, стоящем на причале в Лейте. Шотландское правительство разрешило переселенцам оставаться там до 11 июля.

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Людей, не имеющих вариантов, чтобы переехать, вероятно, будут временно размещать в гостиницах на средства государства. Не все переселенцы, которые сейчас находятся на борту, останутся в Эдинбурге – их могут переселить в другие части Шотландии.

Власти города подали заявку правительству Шотландии на сумму 1,72 миллиона фунтов стерлингов, чтобы подготовить 100 нежилых домов для переселенцев, покидающих корабль.

Чиновники ожидают, что первые 20 домов отремонтируют до конца этого месяца, а работа над восстановлением остальных будет продолжаться позже. Не все из них будут быстро пригодны к заселению, поэтому власти города разрабатывают альтернативные планы, чтобы обеспечить украинцев жильем в краткосрочной перспективе.

Жилища может быть недостаточно

В отчете жилищного комитета городского совета Эдинбурга говорится, что существует "беспокойство, что в столице не будет достаточно жилья", когда закончится соглашение о круизном судне, ведь многие переселенцы хотят остаться в городе или вблизи него.

Пол Лоуренс, исполнительный директор местного совета, выразил надежду, что украинские дети останутся в школе, в которой начали обучение, "чтобы их не перемещали по городу".

Сотни украинских беженцев в Британии могут оказаться на улице

302 семьи украинских беженцев подали заявки о потере жилья в регионе Восточный Мидленд. Британская власть пытается решить вопрос и предлагает украинцам поиск новых спонсоров.

В прошлом году власти королевства учредили программу Homes for Ukraine, чтобы помочь переселенцам, бегающим от войны в Украине. Правительство Британии разрешило украинским семьям переехать в страну при наличии спонсора. Благодаря этому тысячи украинцев переехали в Восточный Мидленд, но через год некоторые спонсоры не смогли больше предоставлять им убежище. Поэтому сотни украинцев могут остаться без крова.