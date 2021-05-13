Українські артисти, чиї пісні залюбки наспівує весь світ

Погодьтеся, приємно почути українську музику, перебуваючи за кордоном. Це дає змогу пригадати дім, відчути зв'язок з Батьківщиною та пишатися своїм походженням. На щастя, Україні не бракує талановитих виконавців, хіти яких відтворюють радіостанції по всьому світу.

Кожна їхня історія успіху варта того, щоб бути взятою за основу голлівудського фільму. Але поки цього не сталося, пропонуємо згадати здобутки топових виконавців з України.

Варте уваги Вивчити польську та переказати гроші рідним: 5 корисних додатків для українців у Польщі

Не тільки українські артисти є популярними за кордоном. Додатокдля грошових переказів – також топовий серед наших емігрантів. Завдяки застосунку українці можуть швидко та надійно переказати кошти рідним без зайвих комісій та прихованих платежів, а на зекономлені кошти – піти на концерт.

NK

NK (Настя Каменських) / Фото інстаграм NK

Настя Каменських, вона ж NK, є першою українською співачкою, яка підкорює Латинську Америку. Вона часто сяє на білбордах у самому серці Нью-Йорка, записує треки в колаборації зі світовими зірками й продовжує розширювати географію своїх успіхів, тим самим прославляючи Україну.

Особливо популярною Настя Каменських є у Мексиці. Після успіху пісні Peligroso її запросили презентувати нову роботу Elefante найрейтинговіші місцеві телеканали та радіостанції. Там Настя без проблем давала численні інтерв'ю іспанською мовою, яку вивчила заради цього нового витка своєї кар'єри.

NK – Elefante: дивіться відео кліпу

"Антитіла"

Цікаво, що на інший континент співачка привезла не лише свою творчість, а й українську сопілку.



Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла" / Фото фейсбук "Антитіла"

Український гурт "Антитіла" є надзвичайно популярним у Європі, насамперед – у Польщі. Пісні Tańcz і Samotnik мають там шалений успіх. Запис останньої відбувся в студії Media Studio, що належить одному з найвідоміших в Польщі музичних рок-продюсерів Пьотру Ханцевічу. Текст пісні був дещо змінений. У цьому гурту допоміг польський журналіст Гжегож Стех.

Припала до душі жителям Польщі й відеоробота на пісню Samotnik, про що свідчить велика кількість переглядів музичного кліпу.

Антитіла – Tańcz: дивіться відео кліпу до польської версії треку



Прикро, що через пандемію "Антитіла" були вимушені скасувати багато концертів за кордоном, на які так чекали українські іммігранти. В ранковій програмі на телеканалі "Дім" фронтмен гурту розповів, що команді довелося відкласти 7 виступів у Канаді та 6 концертів у Європі.

KAZKA



Гурт KAZKA / Фото фейсбук Kazka

Гурт KAZKA існує лише кілька років, проте вже встиг, без перебільшень, заявити про себе на весь світ. Колектив дебютував 1 березня 2017 року релізом пісні "Свята". Згодом гурт випустив трек "Дива", який в день прем'єри посів перший щабель у топчарті iTunes.

Однак найбільший успіх музикантам KAZKA принесла композиція "Плакала". Лише за рік вона зібрала 358 мільйонів переглядів на ютубі, очоливши топ. У рейтингу Global Top 100 досягненням гурту стала 8 сходинка, а в Pop Chart – 3. Пісня також здобула лідерство в iTunes і Apple Music. Вона прозвучала в ефірі 25 країн світу. У багатьох з них українська композиція "Плакала" стала хітом номер один. І це викликало хвилю гордості в українців, зокрема тих, які живуть за кордоном.

KAZKA – "Плакала": дивіться відео кліпу

Тіна Кароль

Жителі різних країн масово знімали кавери, відеокоментарі та зізнання у тому, що вони в захваті від українськомовної творчості KAZKA.

Тіна Кароль / Фото фейсбук Тіна Кароль

Тіна Кароль – одна із топових зірок українського шоу-бізнесу. Та її пісні є відомими далеко за межами країни.

Зокрема, співачка підписала контракт з Нью-йоркським лейблом та випустила спільний трек з популярним американським репером і продюсером Snoop Dogg. Пісня має назву Blow Your Mind. І жителі Америки просто в захваті від треку.

Тіна Кароль – Blow Your Mind: слухайте трек

DZIDZIO

Тіна Кароль також неодноразово зізнавалася в інтерв'ю, що практично живе почергово у двох країнах, адже її син Веніамін навчається у Лондоні.

Михайло Хома, лідер гурту DZIDZIO / Фото фейсбук DZIDZIO

Харизматичний DZIDZIO – улюбленець всіх заробітчан. І це не дивно, адже його пісні легкі для сприйняття та запам'ятовування, а історії про маму, яка перебуває в Португалії, кумедні та життєві. У цих жартах багато українців впізнають себе. При чому, як і заробітчанки-матері, так і ті рідні, родичі яких вирушили працювати в іншу країну.

Популярними за кордоном є пісні: Ja cię kocham, "Я їду до мами", "Молитва за Україну", "Вихідний", "Я міліонер" та інші.

DZIDZIO – "Вихідний": дивіться відео кліпу

The Hardkiss

До речі, мама Михайла Хоми, Галина Янівна, справді живе та працює у Португалії.

Учасники гурту The Hardkiss / Фото фейсбук The Hardkiss

Багато українців, коли вперше почули пісні гурту, були переконаними у тому, що їх співають закордонні зірки, бо настільки органічним було виконання. Потужний вокал, нестримна енергетика, індивідуальність та втілення запитів модерного суспільства – це те, за що The Hardkiss обожнюють як в Україні, так і за її кордонами.

Багато пісень гурту є англомовними. Це створило комфортні умови для того, щоб підкорити іноземний ринок. Так, The Hardkiss з концертами встигли побувати у багатьох містах: Гаазі, Лісабоні, Барселоні та інших.

Джамала

Джамала / Фото фейсбук Хіт FM

Тріумфом на Євробаченні творчий внесок співачки не обмежується. Їй належить перемога на 8 міжнародному конкурсі "Нова хвиля" у Юрмалі, премії: ELLE Style Award, Best Fashion Awards, Red Apple Awards, Eurostory Awards, Marcel Bezençon Award, Cosmopolitan Awards та інші.

"Океан Ельзи"

Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи" / Фото фейсбук Океан Ельзи

Публіка та критики неодноразово визнавали "Океан Ельзи" найкращим концертним гуртом пострадянських країн та Східної Європи. Та музиканти відомі у всьому світі.

Проникливі ліричні пісні легендарного гурту "Океан Ельзи" за межами країни обожнюють як представники української діаспори, так й іноземці. Гурт давав концерти по всьому світу. А в деяких закордонних університетах навіть вивчають їхню творчість.

"Океан Ельзи" – "Без тебе": дивіться відео кліпу



"Бумбокс"

"Бумбокс" – це ще один український гурт, творчість якого визнана за кордоном. Артисти не лише багато виступали за межами країни у часи до карантину, але й записували треки на провідних закордонних студіях. Зокрема, альбом "Таємний код: Рубікон: Частина 1", який музиканти презентували слухачам 12 вересня 2019 року, записувався на студіях в Україні, Франції та США. А вже через 3 місяці після релізу першої частини альбому гурт представ другу, до якої увійшли 7 пісень, серед яких версія пісні "Тримай мене" іспанською мовою, яку "Бумбокс" записав разом із гуртом Gitas.

Пісня "Тримай мене" гурту "Бумбокс" і The Gitas: дивіться відео

І це ще не все

Українці, які живуть за кордоном, також люблять слухати чуттєві пісні, які нагадують їм про дім та особливості української душі. Такі композиції є в Олега Скрипки, Ірини Федишин, гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Христини Соловій, гурту "МЕРІ" та учасників цьогорічного Євробачення Go-A.