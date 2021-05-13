Каждая их история успеха стоит того, чтобы быть взятой за основу голливудского фильма. Но пока этого не произошло, предлагаем вспомнить достижения топовых исполнителей из Украины.

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Не только украинские артисты популярны за рубежом. Приложение TransferGo для денежных переводов – также топовый среди наших эмигрантов. Благодаря приложению украинцы могут быстро и надежно перевести деньги родным без лишних комиссий и скрытых платежей, а на сэкономленные средства – пойти на концерт.

NK

NK (Настя Каменских) / Фото инстаграм NK

Настя Каменских, она же NK, является первой украинской певицей, которая покоряет Латинскую Америку. Она часто сияет на билбордах в самом сердце Нью-Йорка, записывает треки в коллаборации с мировыми звездами и продолжает расширять географию своих успехов, тем самым прославляя Украину.

Особенно популярной Настя Каменских у Мексике . После успеха песни Peligroso ее пригласили презентовать новую работу Elefante рейтинговые местные телеканалы и радиостанции. Там Настя без проблем давала многочисленные интервью на испанском языке, котор ый выучила ради этого нового витка своей карьеры.

NK – Elefante: смотрите видео клипа

Интересно, что на другой континент певица привезла не только свое творчество, но и украинские свирели.

"Антитела"



Тарас Тополя, лидер группы "Антитела" / Фото фейсбук "Антитела"

Украинская группа "Антитела" является чрезвычайно популярной в Европе, прежде всего – в Польше . Песни Tańcz и Samotnik имеют там огромный успех. Запись последней состоялся в студии Media Studio, принадлежащей одному из самых известных в Польше музыкальных рок-продюсеров Петру Ханцевичу. Текст песни был несколько изменен. В этом группе помог польский журналист Гжегож Стех.

Пришлась по душе жителям Польши и видеоработа на песню Samotnik, о чем свидетельствует большое количество просмотров музыкального клипа.

Антитела – Tańcz: смотрите видео клипа к польской версии трека



Обидно, что из-за пандемии "Антитела" были вынуждены отменить много концертов за рубежом, которых так ждали украинские иммигранты. В утренней программе на телеканале "Дом" фронтмен группы рассказал, что команде пришлось отложить 7 выступлений в Канаде и 6 концертов в Европе.

KAZKA



Группа KAZKA / Фото фейсбук Kazka

Группа KAZKA существует всего несколько лет, однако уже успела, без преувеличений, заявить о себе на весь мир. Коллектив дебютировал 1 марта 2017 года релизом песни "Святая" . Впоследствии группа выпустила трек "Дива" , который в день премьеры занял первую ступень в топчарте iTunes .

Однако наибольший успех музыкантам KAZKA принесла композиция "Плакала" . Только за год она собрала 358 миллионов просмотров на ютубе, возглавив топ. В рейтинге Global Top 100 достижением группы стала 8 ступенька, а в Pop Chart – 3. Песня также получила лидерство в iTunes и Apple Music . Она прозвучала в эфире 25 стран мира. Во многих из них украинский композиция "Плакала" стала хитом номер один. И это вызвало волну гордости в украинском, в частности тех, которые живут за рубежом.

KAZKA – "Плакала": смотрите видео клипа

Жители разных стран массово снимали каверы, видеокомментарии и признание в том, что они в восторге от украиноязычного творчества KAZKA.

Тина Кароль

Тина Кароль / Фото фейсбук Тина Кароль

Тина Кароль – одна из топовых звезд украинского шоу-бизнеса. Но ее песни известны далеко за пределами страны.

В частности, певица подписала контракт с Нью-Йоркским лейблом и выпустила совместный трек с популярным американским рэпером и продюсером Snoop Dogg . Песня называется Blow Your Mind. И жители Америки просто в восторге от трека.

Тина Кароль – Blow Your Mind: слушайте трек

Тина Кароль также неоднократно признавалась в интервью, что практически живет поочередно в двух странах, ведь ее сын Вениамин учится в Лондоне.

DZIDZIO

Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO / Фото фейсбук DZIDZIO

Харизматичный DZIDZIO – любимец всех заграничн ых работников. И это неудивительно, ведь его песни легкие для восприятия и запоминания, а истории о маме, которая находится в Португалии , смешные и жизненные. В этих шутках много украинцев узнают себя. Причем, как и матери, так и родные, родственники которых отправились работать в другую страну.

Популярными за рубежом есть песни: Ja cię kocham, "Я еду к маме", "Молитва за Украину", "Выходной", "Я миллионер" и другие.

DZIDZIO – "Выходной": смотрите видео клипа

Кстати, мама Михаила Фомы, Галина Яновна, действительно живет и работает в Португалии.

The Hardkiss

Участники группы The Hardkiss / Фото фейсбук The Hardkiss

Многие украинц ы , когда впервые услышали песни группы The Hardkiss, были убежденными в том, что их поют зарубежные звезды , настолько органичным было исполнение. Мощный вокал, безудержная энергетика, индивидуальность и воплощение запросов современного общества – это то, за что The Hardkiss обожают как в Украине, так и за ее пределами.

Многие песни группы является англоязычными. Это создало комфортные условия для того, чтобы покорить иностранный рынок. Так, The Hardkiss с концертами успели побывать во многих городах: Гааге, Лиссабоне, Барселоне и других.

Джамала

Джамала / Фото фейсбук Хит FM

Триумфом на Евровидении творческий вклад певицы не ограничивается. Ей принадлежит победа на 8 международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале , премии : ELLE Style Award, Best Fashion Awards, Red Apple Awards, Eurostory Awards, Marcel Bezençon Award, Cosmopolitan Awards и другие.

"Океан Эльзы"

Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы" / Фото фейсбук Океан Эльзы

Публика и критики неоднократно признавали "Океан Эльзы" лучшей концертной группой постсоветских стран и Восточной Европы. Но музыканты известны во всем мире.

Проникновенные лирические песни легендарной группы "Океан Эльзы" за пределами страны обожают как представители украинской диаспоры, так и иностранцы. Группа давала концерты по всему миру. А в некоторых зарубежных университетах даже изучают их творчество .

"Океан Эльзы" – "Без тебя": смотрите видео клипа



"Бумбокс"

"Бумбокс" – это еще одна украинская группа, творчество которой признали за рубежом. Артисты не только много выступали за пределами страны до карантина, но и записывали треки на ведущих зарубежных студиях. В частности, альбом "Тайный код: Рубикон: Часть 1" , который музыканты презентовали слушателям 12 сентября 2019 года, записывался на студиях в Украине, Франции и США . А уже через 3 месяца после релиза первой части альбома группа предстала вторую, в которую вошли 7 песен, среди которых версия песни "Держи меня" на испанском языке которую "Бумбокс" записал вместе с группой Gitas .

Песня "Держи меня" группы "Бумбокс" и The Gitas: смотрите видео

И это еще не все