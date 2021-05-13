Каждая их история успеха стоит того, чтобы быть взятой за основу голливудского фильма. Но пока этого не произошло, предлагаем вспомнить достижения топовых исполнителей из Украины.
Примечательно Изучить польский и перевести деньги родным: 5 полезных приложений для Украинской в Польше
NK
NK (Настя Каменских) / Фото инстаграм NK
Настя Каменских, она же NK, является первой украинской певицей, которая покоряет Латинскую Америку. Она часто сияет на билбордах в самом сердце Нью-Йорка, записывает треки в коллаборации с мировыми звездами и продолжает расширять географию своих успехов, тем самым прославляя Украину.
Особенно популярной Настя Каменских у Мексике. После успеха песни Peligroso ее пригласили презентовать новую работу Elefante рейтинговые местные телеканалы и радиостанции. Там Настя без проблем давала многочисленные интервью на испанском языке, который выучила ради этого нового витка своей карьеры.
NK – Elefante: смотрите видео клипа
"Антитела"
Тарас Тополя, лидер группы "Антитела" / Фото фейсбук "Антитела"
Украинская группа "Антитела" является чрезвычайно популярной в Европе, прежде всего – в Польше. Песни Tańcz и Samotnik имеют там огромный успех. Запись последней состоялся в студии Media Studio, принадлежащей одному из самых известных в Польше музыкальных рок-продюсеров Петру Ханцевичу. Текст песни был несколько изменен. В этом группе помог польский журналист Гжегож Стех.
Пришлась по душе жителям Польши и видеоработа на песню Samotnik, о чем свидетельствует большое количество просмотров музыкального клипа.
KAZKA
Группа KAZKA / Фото фейсбук Kazka
Группа KAZKA существует всего несколько лет, однако уже успела, без преувеличений, заявить о себе на весь мир. Коллектив дебютировал 1 марта 2017 года релизом песни "Святая". Впоследствии группа выпустила трек "Дива", который в день премьеры занял первую ступень в топчарте iTunes.
Однако наибольший успех музыкантам KAZKA принесла композиция "Плакала". Только за год она собрала 358 миллионов просмотров на ютубе, возглавив топ. В рейтинге Global Top 100 достижением группы стала 8 ступенька, а в Pop Chart – 3. Песня также получила лидерство в iTunes и Apple Music. Она прозвучала в эфире 25 стран мира. Во многих из них украинский композиция "Плакала" стала хитом номер один. И это вызвало волну гордости в украинском, в частности тех, которые живут за рубежом.
KAZKA – "Плакала": смотрите видео клипа
Тина Кароль
Тина Кароль / Фото фейсбук Тина Кароль
Тина Кароль – одна из топовых звезд украинского шоу-бизнеса. Но ее песни известны далеко за пределами страны.
В частности, певица подписала контракт с Нью-Йоркским лейблом и выпустила совместный трек с популярным американским рэпером и продюсером Snoop Dogg. Песня называется Blow Your Mind. И жители Америки просто в восторге от трека.
Тина Кароль – Blow Your Mind: слушайте трек
DZIDZIO
Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO / Фото фейсбук DZIDZIO
Харизматичный DZIDZIO – любимец всех заграничных работников. И это неудивительно, ведь его песни легкие для восприятия и запоминания, а истории о маме, которая находится в Португалии, смешные и жизненные. В этих шутках много украинцев узнают себя. Причем, как и матери, так и родные, родственники которых отправились работать в другую страну.
Популярными за рубежом есть песни: Ja cię kocham, "Я еду к маме", "Молитва за Украину", "Выходной", "Я миллионер" и другие.
DZIDZIO – "Выходной": смотрите видео клипа
The Hardkiss
Участники группы The Hardkiss / Фото фейсбук The Hardkiss
Многие украинцы, когда впервые услышали песни группы The Hardkiss, были убежденными в том, что их поют зарубежные звезды, настолько органичным было исполнение. Мощный вокал, безудержная энергетика, индивидуальность и воплощение запросов современного общества – это то, за что The Hardkiss обожают как в Украине, так и за ее пределами.
Многие песни группы является англоязычными. Это создало комфортные условия для того, чтобы покорить иностранный рынок. Так, The Hardkiss с концертами успели побывать во многих городах: Гааге, Лиссабоне, Барселоне и других.
Джамала
Джамала / Фото фейсбук Хит FM
Триумфом на Евровидении творческий вклад певицы не ограничивается. Ей принадлежит победа на 8 международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале, премии: ELLE Style Award, Best Fashion Awards, Red Apple Awards, Eurostory Awards, Marcel Bezençon Award, Cosmopolitan Awards и другие.
"Океан Эльзы"
Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы" / Фото фейсбук Океан Эльзы
Публика и критики неоднократно признавали "Океан Эльзы" лучшей концертной группой постсоветских стран и Восточной Европы. Но музыканты известны во всем мире.
Проникновенные лирические песни легендарной группы "Океан Эльзы" за пределами страны обожают как представители украинской диаспоры, так и иностранцы. Группа давала концерты по всему миру. А в некоторых зарубежных университетах даже изучают их творчество.
"Океан Эльзы" – "Без тебя": смотрите видео клипа
"Бумбокс" – это еще одна украинская группа, творчество которой признали за рубежом. Артисты не только много выступали за пределами страны до карантина, но и записывали треки на ведущих зарубежных студиях. В частности, альбом "Тайный код: Рубикон: Часть 1", который музыканты презентовали слушателям 12 сентября 2019 года, записывался на студиях в Украине, Франции и США. А уже через 3 месяца после релиза первой части альбома группа предстала вторую, в которую вошли 7 песен, среди которых версия песни "Держи меня" на испанском языке которую "Бумбокс" записал вместе с группой Gitas.
Песня "Держи меня" группы "Бумбокс" и The Gitas: смотрите видео
И это еще не все
Украинцы, которые живут за границей, также любят слушать чувственные песни, которые напоминают им о доме и особенности украинской души. Такие композиции является у Олега Скрипки, Ирины Федишин, группы "БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ", Кристины Соловей, группы "МЭРИ" и участников Евровидения Go-A.