Каждая их история успеха стоит того, чтобы быть взятой за основу голливудского фильма. Но пока этого не произошло, предлагаем вспомнить достижения топовых исполнителей из Украины.

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NK

NK (Настя Каменских) / Фото инстаграм NK

Настя Каменских, она же NK, является первой украинской певицей, которая покоряет Латинскую Америку. Она часто сияет на билбордах в самом сердце Нью-Йорка, записывает треки в коллаборации с мировыми звездами и продолжает расширять географию своих успехов, тем самым прославляя Украину. 

Особенно популярной Настя Каменских у Мексике. После успеха песни Peligroso ее пригласили презентовать новую работу Elefante рейтинговые местные телеканалы и радиостанции. Там Настя без проблем давала многочисленные интервью на испанском языке, который выучила ради этого нового витка своей карьеры.

NK – Elefante: смотрите видео клипа

"Антитела"


Тарас Тополя, лидер группы "Антитела" / Фото фейсбук "Антитела"

Украинская группа "Антитела" является чрезвычайно популярной в Европе, прежде всего – в Польше. Песни Tańcz и Samotnik имеют там огромный успех. Запись последней состоялся в студии Media Studio, принадлежащей одному из самых известных в Польше музыкальных рок-продюсеров Петру Ханцевичу. Текст песни был несколько изменен. В этом группе помог польский журналист Гжегож Стех.

Пришлась по душе жителям Польши и видеоработа на песню Samotnik, о чем свидетельствует большое количество просмотров музыкального клипа.

KAZKA


Группа KAZKA / Фото фейсбук Kazka

Группа KAZKA существует всего несколько лет, однако уже успела, без преувеличений, заявить о себе на весь мир. Коллектив дебютировал 1 марта 2017 года релизом песни "Святая". Впоследствии группа выпустила трек "Дива", который в день премьеры занял первую ступень в топчарте iTunes.

Однако наибольший успех музыкантам KAZKA принесла композиция "Плакала". Только за год она собрала 358 миллионов просмотров на ютубе, возглавив топ. В рейтинге Global Top 100 достижением группы стала 8 ступенька, а в Pop Chart – 3. Песня также получила лидерство в iTunes и Apple Music. Она прозвучала в эфире 25 стран мира. Во многих из них украинский композиция "Плакала" стала хитом номер один. И это вызвало волну гордости в украинском, в частности тех, которые живут за рубежом.

KAZKA – "Плакала": смотрите видео клипа

Тина Кароль

Тина Кароль / Фото фейсбук Тина Кароль 

Тина Кароль – одна из топовых звезд украинского шоу-бизнеса. Но ее песни известны далеко за пределами страны.

В частности, певица подписала контракт с Нью-Йоркским лейблом и выпустила совместный трек с популярным американским рэпером и продюсером Snoop Dogg. Песня называется Blow Your Mind. И жители Америки просто в восторге от трека. 

Тина Кароль – Blow Your Mind: слушайте трек

DZIDZIO

Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO / Фото фейсбук DZIDZIO

Харизматичный DZIDZIO – любимец всех заграничных работников. И это неудивительно, ведь его песни легкие для восприятия и запоминания, а истории о маме, которая находится в Португалии, смешные и жизненные. В этих шутках много украинцев узнают себя. Причем, как и матери, так и родные, родственники которых отправились работать в другую страну.

Популярными за рубежом есть песни: Ja cię kocham, "Я еду к маме", "Молитва за Украину", "Выходной", "Я миллионер" и другие.

DZIDZIO – "Выходной": смотрите видео клипа

The Hardkiss

Участники группы The Hardkiss / Фото фейсбук The Hardkiss

Многие украинцы, когда впервые услышали песни группы The Hardkiss, были убежденными в том, что их поют зарубежные звезды, настолько органичным было исполнение. Мощный вокал, безудержная энергетика, индивидуальность и воплощение запросов современного общества – это то, за что The Hardkiss обожают как в Украине, так и за ее пределами.

Многие песни группы является англоязычными. Это создало комфортные условия для того, чтобы покорить иностранный рынок. Так, The Hardkiss с концертами успели побывать во многих городах: Гааге, Лиссабоне, Барселоне и других. 

Джамала

Джамала / Фото фейсбук Хит FM

Триумфом на Евровидении творческий вклад певицы не ограничивается. Ей принадлежит победа на 8 международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале, премии: ELLE Style Award, Best Fashion Awards, Red Apple Awards, Eurostory Awards, Marcel Bezençon Award, Cosmopolitan Awards и другие.

"Океан Эльзы"

Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы" / Фото фейсбук Океан Эльзы

Публика и критики неоднократно признавали "Океан Эльзы" лучшей концертной группой постсоветских стран и Восточной Европы. Но музыканты известны во всем мире. 

Проникновенные лирические песни легендарной группы "Океан Эльзы" за пределами страны обожают как представители украинской диаспоры, так и иностранцы. Группа давала концерты по всему миру. А в некоторых зарубежных университетах даже изучают их творчество.

"Океан Эльзы" – "Без тебя": смотрите видео клипа

"Бумбокс" – это еще одна украинская группа, творчество которой признали за рубежом. Артисты не только много выступали за пределами страны до карантина, но и записывали треки на ведущих зарубежных студиях. В частности, альбом "Тайный код: Рубикон: Часть 1", который музыканты презентовали слушателям 12 сентября 2019 года, записывался на студиях в Украине, Франции и США. А уже через 3 месяца после релиза первой части альбома группа предстала вторую, в которую вошли 7 песен, среди которых версия песни "Держи меня" на испанском языке  которую "Бумбокс" записал вместе с группой Gitas

Песня "Держи меня" группы "Бумбокс" и The Gitas: смотрите видео 

И это еще не все 

Украинцы, которые живут за границей, также любят слушать чувственные песни, которые напоминают им о доме и особенности украинской души. Такие композиции является у Олега Скрипки, Ирины Федишин, группы "БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ", Кристины Соловей, группы "МЭРИ" и участников Евровидения Go-A.