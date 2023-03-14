Нагадаємо, що раніше ДМС повідомила, що у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. Тепер же з'явилося повідомлення, що ніяких змін не буде і дію скасованих паспортів відновлено.

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Дію закордонних паспортів не анульовуватимуть

Анулювання закордонних паспортів у зв'язку зі зміною правил транслітерації не буде. За твердженням глави ДМС, процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які вже було анульовано у зв'язку з цим, відновлено (або найближчим часом буде відновлено),

– написав Бабій.

Крім цього, депутат додав, що проблема неправильної транслітерації таки існує. На сьогодні близько 34 тисяч громадян України мають закордонні паспорти, де їхні ім'я та прізвище написані латинкою по-різному. При цьому європейські партнери незадоволені, бо деякі українці зловживають цим.

Вони обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовують для цього свої паспорти, написання імені чи прізвища в яких відрізняється. А різне написання означає, що це не одна й та сама людина.

Роман Бабій запевнив, що проблему вирішуватимуть, але точно не шляхом анулювання паспортів. Українців переконуватимуть поміняти документи.