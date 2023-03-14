Напомним, что ранее ДМС сообщила, что в случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ. Теперь же появилось сообщение, что никаких изменений не будет, и действие отмененных паспортов возобновлено.
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Действие загранпаспортов не будет аннулировано
Аннулирования загранпаспортов в связи с изменением правил транслитерации не будет. По утверждению главы ГМС, процесс аннулирования остановлен, а действие тех паспортов, которые уже были аннулированы в связи с этим, возобновлены (или в ближайшее время будут возобновлены),
– написал Бабий.
Кроме этого, депутат добавил, что проблема неправильной транслитерации существует. На сегодня около 34 тысяч граждан Украины имеют загранпаспорта, где их имя и фамилия написаны латиницей по-разному. При этом европейские партнеры недовольны, потому что некоторые украинцы злоупотребляют этим.
Они обходят ограничения на пребывание за границей и получение помощи, используют для этого свои паспорта, написание имени или фамилии в которых отличается. А разное написание означает, что это не один и тот же человек.
Роман Бабий заверил, что проблему будут решать, но не путем аннулирования паспортов. Украинцы будут убеждать поменять документы.