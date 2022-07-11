Польща прийматиме українських дітей з вересня – очікують на 200 тисяч школярів

У Польщі перебуває найбільша кількість українських біженців, здебільшого це матері з дітьми. Очевидно, що їм потрібно відвідувати школу у новому навчальному році.

Польща очікує ще 200 тисяч українських школярів

І Польща готова надати їм таку можливість. Польський міністр освіти і науки Пшемислав Чарнек заявив, що у вересні в школах країни очікують на ще 200 тисяч українських дітей.

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Він підкреслив, що наразі кінця війни в Україні не видно, тому, природно, ті діти, які тут, напевно, залишаться, і приїдуть ще чимало.

Ми прийняли 200 тисяч українських дітей, з них 160 тисяч – у школи і 40 тисяч – у дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тисяч можуть приєднатися з 1 вересня,

– сказав міністр.

Водночас Чарнек додав, що в Україні також буде дистанційне навчання, тому, ймовірно, велика частина дітей, які перебувають у Польщі, захочуть залишитися за комп'ютерами і продовжувати навчатися з однолітками дистанційно.

При цьому міністр зазначив, що система еластична, тому Польща готова приймати українських дітей.

Спеціальні класи для українців

Польський міністр освіти і науки підкреслив, що міністерство запропонувало спочатку створити українські класи в польських школах і викладати в них переважно польську мову.

За його словами, таке рішення дало можливість увійти в новий навчальний рік на належному освітньому рівні. І, як він зазначив, в багатьох місцях це мало успіх.

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