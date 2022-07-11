Польша ждет еще 200 тысяч украинских школьников

И Польша готова предоставить им такую ​​возможность. Польский министр образования и науки Пшемислав Чарнек заявил, что в сентябре в школах страны ожидают еще 200 тысяч украинских детей.

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Он подчеркнул, что в настоящее время конца войны в Украине не видно, поэтому, естественно, те дети, которые здесь, наверное, останутся, и приедут еще немало.

Мы приняли 200 тысяч украинских детей, из них 160 тысяч – в школы и 40 тысяч – в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тысяч могут присоединиться с 1 сентября,

– сказал министр.

В то же время Чарнек добавил, что в Украине также будет дистанционное обучение, поэтому, вероятно, большая часть находящихся в Польше детей захотят остаться за компьютерами и продолжать учиться со сверстниками дистанционно.

При этом министр отметил, что система эластичная, потому Польша готова принимать украинских детей.

Специальные классы для украинцев

Польский министр образования и науки подчеркнул, что министерство предложило с самого начала создать украинские классы в польских школах и преподавать в них преимущественно польский язык.

По его словам, такое решение позволило войти в новый учебный год на должном образовательном уровне. И, как он отметил, во многих местах это имело успех.

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