Поляки и иностранцы обязаны в течение установленного времени пройти самоперепись, состоящую из проверки, обновления и дополнения данных о респонденте. Отказ от участия влечет за собой наказание в виде штрафа, предусмотренного статьей 57 Закона о государственной статистике.
Читайте также Нашел счастье и получил опыт за границей, после чего вернулся на Родину: история украинца
Что известно о переписи населения в Польше
Обязательной формой является регистрация по специальной ссылке в интернете. Дополнительные и альтернативные методы – телефонный справочник или с помощью представителя GUS, который осуществляет перепись по месту жительства.
Национальная перепись в Польше позволит понять демографическую ситуацию в стране и социальную структуру населения. Кроме этого, свежие данные укажут на точное количество украинцев, проживающих на территории республики.
Перепись населения в Польше: список вопросов
Всего в онлайн-форме необходимо дать ответы на следующие вопросы:
- Какая ваша страна рождения (по действующим границами государств)?
- Какое у вас гражданство?
- Какое ваш семейное положение?
- Полученный уровень образования?
- Национальность?
- Чувствуете ли вы принадлежность к другой нации или этносу?
- На каком языке вы общаетесь в быту?
- К какой религиозной конфессии вы принадлежите?
- Вид деятельности учреждения (компании), которая является вашим основным местом работы?
- Кем вы работаете?