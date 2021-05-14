Ляльки-мотанки у національних костюмах закордонних країн: проєкт українських майстринь

Українські майстрині-лялькарки беруть участь у міжнародному мистецькому проєкті "Ляльки Європи". На сьогодні зібрано уже понад 50 авторських ляльок-мотанок у національних костюмах.

Усі роботи виконані на основі української вузлової ляльки. Девіз проєкту – "Європа починається у серці кожного українця. Українська культура мандрує світом".

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Деталі ініціативи

За умовами проєкту, майстрині повинні поділитися у соцмережах світлинами своїх робіт – ляльок у національних костюмах однієї із закордонних країн.

Упродовж двох місяців над проєктом натхненно працювали українські жінки у Франції, Португалії, Німеччині, Норвегії, Бразилії та в інших країнах.

Фото всіх робіт зібрано в окремому дописі на платформі фейсбук, а в коментарях є чимало схвальних відгуків, як від авторок робіт, так і від звичайних поціновувачів українського лялькового мистецтва.

Ляльки-мотанки від українських майстринь: дивіться відео