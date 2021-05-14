Все работы выполнены на основе украинской узловой куклы. Девиз проекта – "Европа начинается в сердце каждого украинца. Украинская культура путешествует по миру".

Интересно Украинские артисты, чьи песни охотно напевает весь мир

Детали инициативы

По условиям проекта, мастерицы должны поделиться в соцсетях фотографиями своих работ – кукол в национальных костюмах одной из зарубежных стран.

В течение двух месяцев над проектом вдохновленно работали украинские женщины во Франции, Португалии, Германии, Норвегии, Бразилии и других странах.

Фото всех работ собрано в отдельном посте на платформе фейсбук, а в комментариях есть немало положительных отзывов, как от авторов работ, так и от обычных ценителей украинского кукольного искусства.

Куклы-мотанки от украинских мастериц: смотрите видео