Усі роботи виконані на основі української вузлової ляльки. Девіз проєкту – "Європа починається у серці кожного українця. Українська культура мандрує світом".
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Деталі ініціативи
За умовами проєкту, майстрині повинні поділитися у соцмережах світлинами своїх робіт – ляльок у національних костюмах однієї із закордонних країн.
Упродовж двох місяців над проєктом натхненно працювали українські жінки у Франції, Португалії, Німеччині, Норвегії, Бразилії та в інших країнах.
Фото всіх робіт зібрано в окремому дописі на платформі фейсбук, а в коментарях є чимало схвальних відгуків, як від авторок робіт, так і від звичайних поціновувачів українського лялькового мистецтва.
Ляльки-мотанки від українських майстринь: дивіться відео