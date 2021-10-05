Українські дизайнерки показали свої колекції у Вашингтоні й приголомшили американців

Українські дизайнерки взяли участь у Вашингтонському тижні моди. Вишиванки від бренду Foberini та шовкові сукні Роксолани Богуцької вразили американців.

Тиждень моди у столиці США відбувається двічі на рік. Восени 2021 року останній день заходу був присвячений міжнародним кутюрьє. Серед десятків заявок були обрані лише 6 країн, серед них – Україна

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З логістикою та організацією показу допомогли наші дипломати – за ініціативи Ірини Мазур, почесної консулки України у Філадельфії. "Я дуже рада, що Україна буде представлена як красива, сильна, розкішна держава, що ми будемо створювати позитивний імідж", – підкреслила вона.

Дизайнерів ми обирали за декількома критеріями. Насамперед зважали на те, наскільки важливою для них є місія України та сама Україна,

– пояснила Мазур.

Богуцька: Хочу показати Україну яскравою та жіночною

Роксолана Богуцька привезла у Вашингтон свою нову колекцію весна – літо. Варто зауважити, що на Тижні моди у США її вперше представили широкій публіці. Дизайнерка розповіла, що її нові дизайни є яскравими та кольоровими – саме такою, мовляв, вона й хотіла показати Україну.



Нова колекція Богуцької на показі у США / Фото DC FW

"Я хотіла, аби зрозуміли, наскільки багатою є Україна, наскільки глибоке наше куріння. Наскільки все це можна зробити сучасним, наскільки це може бути модно. Хочу представити Україну щасливою, багатою, яскравою, кольоровою, жіночною", – зазначила Богуцька.

Ми приїхали саме в ту країну, – засновниця Foberini

Для українських дизайнерок це вже не перший показ за кордоном. Проте, як зауважила засновниця бренду Foberini Ірина Лимаренко, США приймають її колекцію з особливим інтересом. Вона підкреслила, що вишиванка має глибокий зміст, вона має історію. Мовляв, Америка це цінує. "Ми були на fashion week у Дубаї. Там зовсім інше бачення красивої сукні. Має бути просто яскраво, просто красиво, а тут має – зі змістом. Тож мені здається, що ми приїхали саме в ту країну", – переконана українка.

Колекція, представлена брендом Foberini у США / Фото DC FW

Американці у захваті від робіт українок

Українські дизайнерки просто приголомшили своєю унікальністю, поділився враженнями постійний відвідувач заходу Джордж Голмс. Він вважає, що їхнім американським колегам варто поїхати в Україну, аби повчитися у них майстерності.

Це було фантастично. Вони викликали у мене мурашки по шкірі. Ми ніколи не бачили нічого подібного у Вашингтоні. Ніколи не бачили такої вишивки, такого стилю. Вони повинні повернутися,

– наголосив американець.

"Ми живемо у глобальному світі і я радий, що вони діляться своєю творчістю з нами. Ви самі бачили, як публіка аплодує. Усі у захваті. Я знімаю капелюха перед українцями", – підсумував він.