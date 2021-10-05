Неделя моды в столице США происходит дважды в год. Осенью 2021 года последний день мероприятия был посвящен международным кутюрье. Среди десятков заявок были выбраны лишь 6 стран, среди них – Украина.

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С логистикой и организацией показа помогли наши дипломаты – по инициативе Ирины Мазур, почетного консула Украины в Филадельфии. "Я очень рада, что Украина будет представлена ​​как красивое, сильное, роскошное государство, мы будем создавать положительный имидж", – подчеркнула она.

Дизайнеров мы выбирали по нескольким критериям. Прежде всего учитывали то, насколько важной для них является миссия Украины и сама Украина,

– пояснила Мазур.

Богуцкая Хочу показать Украину яркой и женственной

Роксолана Богуцкая привезла в Вашингтон свою новую коллекцию весна – лето. Стоит заметить, что на Неделе моды в США ее впервые представили широкой публике. Дизайнер рассказала, что новые дизайны являются яркими и цветными – именно такой, мол, она и хотела показать Украину.



Новая коллекция Богуцкой на показе в США / Фото DC FW

"Я хотела, чтобы поняли, насколько богатой является Украина, насколько глубокие наши корни. Насколько все это можно сделать современным, насколько это модно. Хочу представить Украину счастливой, богатой, яркой, цветной, женственной", – отметила Богуцкая.

Мы приехали именно в ту страну, – основательница Foberini

Для украинских дизайнеров это уже не первый показ за рубежом. Однако, как отметила основательница бренда Foberini Ирина Лимаренко, США принимают ее коллекцию с особым интересом. Она подчеркнула, что вышиванка имеет глубокий смысл, она имеет историю. Мол, Америка это ценит. "Мы были на fashion week в Дубае. Там совсем другое видение красивого платья. Должно быть просто ярко, просто красиво, а здесь – со смыслом. Поэтому мне кажется, что мы приехали именно в ту страну", – убеждена украинка.

Коллекция, представленная брендом Foberini в США / Фото DC FW

Американцы в восторге от работ украинок

Украинские дизайнеры просто ошеломили своей уникальностью, поделился впечатлениями постоянный посетитель мероприятия Джордж Холмс. Он считает, что американским коллегам стоит поехать в Украину, чтобы поучиться у них мастерству.

Это было фантастически. Они вызвали у меня мурашки по коже. Мы никогда не видели ничего подобного в Вашингтоне. Никогда не видели такой вышивки, такого стиля. Они должны вернуться,

– отметил американец.

"Мы живем в глобальном мире и я рад, что они делятся своим творчеством с нами. Вы сами видели, как публика аплодирует. Все в восторге. Я снимаю шляпу перед украинцами", – подытожил он.