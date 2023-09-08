Торік в Польщі було зареєстровано 305 132 новонароджених, що є історично низьким рівнем народжуваності. Цей показник можна порівняти з тим, який спостерігався під час періоду Другої світової війни. Тривогу експертів викликало те, що цей значний спад привів країну до гострої демографічної кризи.

Читайте також 500+ і не тільки: скільки українців отримують допомоги на дітей у Польщі

Скільки українських дітей народилося у Польщі у 2022 році

Втім, рівень народжуваності серед іноземок у Польщі досяг безпрецедентного рівня. У 2022 році 5,5% дітей, народжених у країні, були від матерів, які на постійній основі проживали в іншій країні. Ця статистика показує, що кожна двадцята дитина в Польщі минулого року було міжнародного походження, що підкреслює зростальну різноманітність населення країни.

В останньому звіті стало відомо, що на статистику народжуваності значно вплинуло прибуття біженців з України. Дані показують, що 82% іноземних жінок, які народили, були громадянками України – 13 748 дітей.

На білорусів припадало 4,4% (741 дитина) у статистиці пологів;

На росіянок – 1,5% з 244 новонародженими.

Саме у 2022 році кількість пологів серед іноземок у Польщі значно зросла. Згідно з останніми даними, хоча у 2021 році ця цифра становила 8 970 дітей, у країні відбулося значне зростання до 16 711 пологів.

У 2022 році число пологів українок, які постійно проживають у Польщі, удвічі більше, ніж у 2021 році та майже у 20 разів вище порівняно із 2015,

– зазначається у звіті Статистичного управління Польщі.

Скільки українських дітей народилося у Польщі минулого року​ / Фото UnSplash

Які цифри були у попередні роки?

У попередні роки показники народжуваності матерями з-за кордону були значно нижчі:

2022 рік – 8 970 дітей;

2019 рік – 6 425 дітей;

2017 рік – 4 061 дітей;

2015 рік – 1 736 дітей.

Ще до напливу біженців Польща відчувала безпрецедентний рівень імміграції, який був одним із найвищих у Європі. За останні років країна видала більше дозволів на перше проживання іммігрантам з-за меж Європейського Союзу, ніж будь-яка інша держава блоку.