Скільки українців народилося у Польщі торік: цифри вражають

У Польщі демографічна криза продовжує загострюватися, однак зараз нація спостерігає небувалий сплеск народжуваності серед іноземок. Останні статистичні дані показують, що за минулий рік ця кількість подвоїлася до 16 711 тисяч новонароджених.

Торік в Польщі було зареєстровано 305 132 новонароджених, що є історично низьким рівнем народжуваності. Цей показник можна порівняти з тим, який спостерігався під час періоду Другої світової війни. Тривогу експертів викликало те, що цей значний спад привів країну до гострої демографічної кризи.

Читайте також 500+ і не тільки: скільки українців отримують допомоги на дітей у Польщі

Скільки українських дітей народилося у Польщі у 2022 році

Втім, рівень народжуваності серед іноземок у Польщі досяг безпрецедентного рівня. У 2022 році 5,5% дітей, народжених у країні, були від матерів, які на постійній основі проживали в іншій країні. Ця статистика показує, що кожна двадцята дитина в Польщі минулого року було міжнародного походження, що підкреслює зростальну різноманітність населення країни.

В останньому звіті стало відомо, що на статистику народжуваності значно вплинуло прибуття біженців з України. Дані показують, що 82% іноземних жінок, які народили, були громадянками України – 13 748 дітей.

На білорусів припадало 4,4% (741 дитина) у статистиці пологів;

На росіянок – 1,5% з 244 новонародженими.

Саме у 2022 році кількість пологів серед іноземок у Польщі значно зросла. Згідно з останніми даними, хоча у 2021 році ця цифра становила 8 970 дітей, у країні відбулося значне зростання до 16 711 пологів.

У 2022 році число пологів українок, які постійно проживають у Польщі, удвічі більше, ніж у 2021 році та майже у 20 разів вище порівняно із 2015,

– зазначається у звіті Статистичного управління Польщі.

Скільки українських дітей народилося у Польщі минулого року​ / Фото UnSplash

Які цифри були у попередні роки?

У попередні роки показники народжуваності матерями з-за кордону були значно нижчі:

2022 рік – 8 970 дітей;

2019 рік – 6 425 дітей;

2017 рік – 4 061 дітей;

2015 рік – 1 736 дітей.

Ще до напливу біженців Польща відчувала безпрецедентний рівень імміграції, який був одним із найвищих у Європі. За останні років країна видала більше дозволів на перше проживання іммігрантам з-за меж Європейського Союзу, ніж будь-яка інша держава блоку.