В прошлом году в Польше было зарегистрировано 305 132 новорожденных, что является исторически низким уровнем рождаемости. Этот показатель можно сравнить с тем, который наблюдался во время Второй мировой войны. Тревогу экспертов вызвало то, что этот значительный спад привел страну в острый демографический кризис.

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Сколько украинских детей родилось в Польше в 2022 году

Впрочем, уровень рождаемости среди иностранцев в Польше достиг беспрецедентного уровня. В 2022 году 5,5% детей, рожденных в стране, были от матерей, постоянно проживавших в другой стране. Эта статистика показывает, что каждый двадцатый ребенок в Польше в прошлом году имел международное происхождение, что подчеркивает растущее разнообразие населения страны.

В последнем отчете стало известно, что на статистику рождаемости оказало значительное влияние прибытие беженцев из Украины. Данные показывают, что 82% иностранных женщин, которые родили, были гражданками Украины – 13 748 детей.

На белорусов приходилось 4,4% (741 ребенок) в статистике родов;

На россиянок – 1,5% из 244 новорожденных.

Именно в 2022 году количество родов среди иностранцев в Польше значительно выросло. Согласно последним данным, хотя в 2021 году эта цифра составляла 8970 детей, в стране произошел значительный рост до 16711 родов.

В 2022 году число родов украинок, постоянно проживающих в Польше, вдвое больше, чем в 2021 году и почти в 20 раз выше по сравнению с 2015,

– отмечается в отчете Статистического управления Польши.

Сколько украинских детей родилось в Польше в прошлом году / Фото UnSplash

Какие цифры были в предыдущие годы?

В предыдущие годы показатели рождаемости матерями из-за границы были значительно ниже:

2022 год – 8 970 детей;

2019 год – 6 425 детей;

2017 год – 4 061 детей;

2015 год – 1 736 детей.

Еще до наплыва беженцев Польша ощущала беспрецедентный уровень иммиграции, который был одним из самых высоких в Европе. В последние годы страна выдала больше разрешений на первое проживание иммигрантам из-за пределов Европейского Союза, чем любое другое государство блока.