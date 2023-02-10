Очевидно, що закордоном українських біженців чекало безліч викликів, відповіді на які вони намагалися знайти в соціальних мережах. Так, Texty.org.ua та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вирішили визначити на які теми найчастіше спілкуються українці.

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В межах дослідження було промоніторено 180 телеграм-спільнот і 13 вайбер-чатів українців у Німеччині, Польщі та Чехії. До уваги брався окремий часовий проміжок – грудень 2022 року.

Мета – виявити проросійську дезінформацію й наративи в середовищі українських переселенців.

Яких тем стосуються повідомлення біженців з України

Результати автоматичного визначення теми повідомлень показали, що, спілкуючись онлайн, українці за кордоном цікавляться насамперед побутовими темами: запитують про пошук роботи, житла, лікарів, міжнародні перевезення тощо.

62% – побут;

5% – місцеві новини;

2% – війна та волонтерство;

30% – не мають визначеної теми.

Наприклад, у Чехії найактуальнішою є тема пошуку тимчасових підробітків, а в Німеччині масово скаржаться на заплутані бюрократичні процедури місцевих пунктів працевлаштування.