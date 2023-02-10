Очевидно, что заграницей украинских беженцев ждало множество вызовов, ответы на которые они пытались найти в социальных сетях. Так, Texty.org.ua и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности решили определить, на какие темы чаще всего общаются украинцы.

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В рамках исследования было промониторено 180 телеграмм-сообществ и 13 вайбер-чатов украинцев в Германии, Польше и Чехии. Учитывался отдельный временной промежуток – декабрь 2022 года.

Цель – выявить пророссийскую дезинформацию и нарративы в среде украинских переселенцев.

Какие темы касаются сообщения беженцев из Украины

Результаты автоматического определения темы сообщений показали, что, общаясь онлайн, украинцы за рубежом интересуются прежде всего бытовыми темами: спрашивают о поиске работы, жилья, врачей, международных перевозках и т.д.

62% – быт;

5% – местные новости;

2% – война и волонтерство;

30% – нет определенной темы.

Например, в Чехии наиболее актуальна тема поиска временных подработок, а в Германии массово жалуются на запутанные бюрократические процедуры местных пунктов трудоустройства.