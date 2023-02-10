Очевидно, что заграницей украинских беженцев ждало множество вызовов, ответы на которые они пытались найти в социальных сетях. Так, Texty.org.ua и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности решили определить, на какие темы чаще всего общаются украинцы.
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В рамках исследования было промониторено 180 телеграмм-сообществ и 13 вайбер-чатов украинцев в Германии, Польше и Чехии. Учитывался отдельный временной промежуток – декабрь 2022 года.
Цель – выявить пророссийскую дезинформацию и нарративы в среде украинских переселенцев.
Какие темы касаются сообщения беженцев из Украины
Результаты автоматического определения темы сообщений показали, что, общаясь онлайн, украинцы за рубежом интересуются прежде всего бытовыми темами: спрашивают о поиске работы, жилья, врачей, международных перевозках и т.д.
- 62% – быт;
- 5% – местные новости;
- 2% – война и волонтерство;
- 30% – нет определенной темы.
Например, в Чехии наиболее актуальна тема поиска временных подработок, а в Германии массово жалуются на запутанные бюрократические процедуры местных пунктов трудоустройства.
О чем общаются украинцы за границей
Исследование Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности показало, что большинство людей за рубежом интересует решение неотложных бытовых проблем, особенно поиск работы или подработок. Имеется существенный риск попасть в трудовое или сексуальное рабство.
Украинские переселенцы часто ищут русскоговорящих врачей, консультантов и работников сферы обслуживания. Дальнейшее погружение в русскоязычную среду создает очевидную угрозу распространению российских нарративов и дезинформации.
Итак, наиболее распространенные сообщения на следующие темы:
- Риск нелегального трудоустройства.
- Объявления о работе в секс-индустрии.
- Поиск русскоязычной среды.
- Обсуждение темы войны, распространение фейков и дезинформации.
В то же время не было зафиксировано широкого распространения российской дезинформации или фейков. Однако, изредка в общении случались упадочные, негативные сообщения, а также сообщения на тему несправедливого отношения к украинцам со стороны иностранцев.