Британські благодійні організації застерігають українців від "‎надзвичайно витонченого" шахрайства з візами. Ошукані люди з часом виявляють, що їхні документи – підробка.

Читайте також Що змінилося для українців за кордоном за рік: коротко про головне у 2023

Шахраї продають фальшиві дозволи

Біженці з України, які прибувають до британських аеропортів, лише на місці виявляють, що їхні документи та приймаючі родини Homes for Ukraine – фальшиві. Зловмисники користуються відчаєм біженців і змушують їх платити сотні фунтів за документи з "‎дозволом на поїздку" до Британії та підроблені візи.

Організація Settled поділилась статистикою: зараз вони опрацьовують від одного до п'яти таких випадків щотижня. Міністерство внутрішніх справ країни звинувачує в такому шахрайстві організовані злочинні групи.

Жертви шахраїв опиняються у складній ситуації після того, як їх визначають нелегальними мігрантами, а їхні паспорти вилучають в аеропортах Великої Британії.

Прикордонники дедалі частіше видають українцям шестимісячні візи. Але навіть такий штамп не дає біженцям доступу до житла та пільг. Адже місцева влада та працівники центру зайнятості не визнають їх законними. МВС країни та Прикордонні сили працюють над тим, щоб виявляти таких шахраїв та запобігати їхній діяльності.

Українцям радять заздалегідь зв'язуватись зі спонсорами

Ще одна благодійна організація "‎Опора" теж допомагає українцям, які стають жертвами візової афери. Про це розповів її директор Стен Бенеш.

У наших повідомленнях ми намагаємося якомога чіткіше пояснити, що українські візи є безкоштовними, і що для подачі заявки люди повинні мати зв'язок із законним спонсором із Великої Британії. Ми завжди радимо людям поговорити зі своїми потенційними господарями, щоб познайомитися з ними, та, в ідеалі, принаймні один раз провести відеодзвінок,

– радить він.

Також шахраї часто пропонують шукачам притулку потрапити до Великої Британії через Ірландію. Це також черговий обман, про який активно інформують українських біженців.

Нагадаємо, зараз сотні українців втрачають спонсорів у Великій Британії. Жителі королівства не хочуть продовжувати приймати у своїх оселях біженців. Яка ситуація з житлом для українців у Британії – читайте в матеріалі.