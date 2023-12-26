Британские благотворительные организации предостерегают украинцев от "чрезвычайно утонченного" мошенничества с визами. Обманутые люди со временем обнаруживают, что их документы – подделка.

Читайте также Что изменилось для украинцев за границей за год: коротко о главном в 2023 году

Мошенники продают фальшивые разрешения

Прибывающие в британские аэропорты беженцы из Украины лишь на месте обнаруживают, что их документы и принимающие семьи Homes for Ukraine – фальшивые. Злоумышленники пользуются отчаянием беженцев и заставляют их платить сотни фунтов за документы с "разрешением на поездку" в Британию и поддельные визы.

Организация Settled поделилась статистикой: сейчас они обрабатывают от одного до пяти таких случаев еженедельно. Министерство внутренних дел страны обвиняет в таком мошенничестве организованные преступные группы.

Жертвы мошенников оказываются в сложной ситуации после того, как их определяют нелегальными мигрантами, а их паспорта изымают в аэропортах Великобритании.

Пограничники все чаще выдают украинцам шестимесячные визы. Но даже такой штамп не дает беженцам доступ к жилью и льготам. Ведь местные власти и работники центра занятости не признают их законными. МВД страны и Пограничные силы работают над тем, чтобы выявлять таких мошенников и предотвращать их деятельность.

Украинцам советуют заранее связываться со спонсорами

Еще одна благотворительная организация "Опора" тоже помогает украинцам, которые становятся жертвами визовой аферы. Об этом рассказал ее директор Стэн Бенеш.

В наших сообщениях мы стараемся как можно четче объяснить, что украинские визы бесплатны, и что для подачи заявки люди должны иметь связь с законным спонсором из Великобритании. Мы всегда советуем людям поговорить со своими потенциальными хозяевами, чтобы познакомиться с ними, и, в идеале, по крайней мере, один раз провести видеозвонок,

– советует он.

Также мошенники часто предлагают искателям убежища попасть в Великобританию через Ирландию. Это также очередной обман, о котором активно информируют украинских беженцев.

Напомним, сейчас сотни украинцев теряют спонсоров в Великобритании. Жители королевства не хотят продолжать принимать в своих домах беженцев. Какая ситуация с жильем для украинцев в Британии – читайте в материале.