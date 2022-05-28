У Швеції пропонують безкоштовні мовні курси для біженців

Очевидно, порозумітися в іншій країні, де розмовляють іноземною мовою, не легко. Втім, щоб полегшити українцям перебування, у Швеції пропонують безплатні курси з вивчення мови.

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Так, у Гетеборзі безкоштовно навчають шведської мови вимушено переміщених людей з України. Людям не потрібен номер виданий міграційною службою, але вказують, що варто повідомити коли його нададуть.

Під час вступного курсу заняття відбуватимуться тричі на тиждень. Основна увага курсу буде зосереджена на повсякденній шведській мові, щоб учасники почали розуміти її і використовувати,

– йдеться у повідомленні.

Найімовірніше, після закінчення за необхідності можна буде ще продовжити курс.

Зверніть увагу! Реєстрація на курс проходить за посиланням.

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