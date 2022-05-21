Тим часом розповімо, з якими питаннями можуть звертатися громадяни України до консульських установ Польщі.
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Три важливі послуги, які можуть отримати українські біженці
- Продовжити термін дії закордонного паспорта. Рятуючись від війни, деякі українці перебувають за кордоном уже майже 3 місяці. Трапляються випадки, що за цей час закінчується термін дії закордонного паспорта. Однак це не проблема. Звернувшися до польського консульства, вам продовжать його ще на 5 років.
- Внести відомості про дітей до паспорта одного з батьків або законного представника.
- Оформити свідоцтво про підтвердження особи. Якщо у вас з документів є лише внутрішній паспорт старого зразка.
Як документи потрібно мати при собі
- Закордонний паспорт;
- Свідоцтво про народження для дитини;
- Копії всіх документів;
- Дві фотокартки 3,5 × 4,5.
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