В Швеции предлагают бесплатные языковые курсы для беженцев

Очевидно, найти общий язык в другой стране, где говорят на иностранном языке, не легко. Впрочем, чтобы облегчить украинцам пребывание, в Швеции предлагают бесплатные курсы по изучению языка.

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Так, в Гетеборге бесплатно учат шведскому языку вынужденно перемещенных людей из Украины. Людям не нужен номер выданный миграционной службой, но указывают, что следует сообщить, когда его предоставят.

Во время вводного курса занятия будут проходить три раза в неделю. Основное внимание курса будет сосредоточено на повседневном шведском языке, чтобы участники начали понимать его и использовать,

– говорится в сообщении.

Скорее всего, по окончании при необходимости можно будет продолжить курс.

Обратите внимание! Регистрация на курс проходит по ссылке.

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