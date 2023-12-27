За даними Unicef.org, кожен третій українець, який перетинав кордон між Україною та Польщею, отримував допомогу в "Блакитних точках". Коли центри остаточно закриються – дізнаєтесь далі.

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Центри допомоги ЮНІСЕФ закриваються

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оголосили про поетапне закриття центрів "Блакитна точка" в Польщі. У цих місцях регулярно надавали допомогу жінкам та дітям з України після повномасштабного вторгнення.

Такі центри підтримки з'явились у березні 2022 року в транзитних зонах Польщі, де біженці найбільше потребують допомоги. "‎Блакитні точки" відкрили на залізничних вокзалах, пунктах видачі допомоги та центрах розміщення біженців.

"‎Блакитні точки" по всій Польщі припиняють роботу до 31 грудня 2023 року.

У зв'язку зі змінами у потребах громади біженців та тривалим характером конфлікту, останні місяці важливий акцент був зроблений на переході до більш стійкого підходу через громадські центри, що працюють у співпраці з муніципалітетами та місцевими організаціями, щоб забезпечити розширення прав та можливостей громад на тривалий період,

– пояснили на сайті ЮНІСЕФ.

Яку допомогу можна було отримати в центрах

За весь час роботи у "Блакитних точках" було надано близько 950 тисяч послуг дітям та сім'ям, які рятувалися від війни. Це могла бути психологічна підтримка, доступ до дитячого простору, дружнє оточення, консультація батьків, перенаправлення до органів захисту дітей. Також тут могли допомогти всією необхідною інформацією про притулок, транспорт, охорону здоров'я та освіту.

Важливу інформацію для біженців, які перебувають у Польщі, можна буде знайти тут:

Сайт Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

Сторінка ЮНІСЕФ "Спільно";

За телефоном гарячої лінії – 800 012 948.

Польща збільшує виплати для українців з дітьми

Польща пропонує покращення соціальних програм та збільшення виплат для сімей із дітьми наступного року.

У 2024-му році українці, котрі проживають у Польщі, надалі матимуть право на щомісячну допомогу на дітей. З 1 січня ця виплата підвищиться із 500 злотих (4 609 гривень) до 800 (7 374 гривні). Кошти можна отримати на кожну неповнолітню особу в сім'ї.

Які ще виплати українці можуть отримати на дітей у Польщі – читайте в цьому матеріалі.