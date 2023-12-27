Про це заявила Ніна Грегорі, директорка Агентства ЄС з надання притулку (EUAA). До яких країн Європи біженці їдуть найбільше – читайте далі.

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Скільки біженців прибуває до ЄС?

Німеччина знову очолила список країн ЄС за кількістю заявок у жовтні. На неї припало 27% від загальної кількості прохань. Країна випередила Францію та Італію разом узятих, вони на другому та третьому місцях.

За словами Ніни Грегорі, наприкінці жовтня в Євросоюзі було зареєстровано близько 4 мільйонів українців. Це на 320 тисяч більше, ніж у січні. Найбільше українців знайшли прихисток у Німеччині – 1,17 мільйона осіб. До Польщі переїхали 957 тисяч біженців з України. Чиновниця прогнозує, що ці цифри не будуть зменшуватись.

Світ навколо нас стає все більш нестабільним. Тому потреба в захисті біженців не зменшиться у 2024 році й далі, а в деяких випадках навіть зросте,

– зазначила Грегорі.

Вона додала, що 2024 рік буде "важким", а це означає, що кількість біженців буде зростати й надалі. Ніна Грегорі підкреслила, що продовження Євросоюзом тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік до березня 2025-го "є сильним сигналом того, що ЄС залишається відданим захисту тих, хто тікає від жорстокого та незаконного вторгнення".

Чи підтримують європейці прийом українських біженців?

Єврокомісія опублікувала цьогорічне видання Атласу міграції. У ньому є окремий розділ, присвячений Україні.

Дослідники показали результати опитування про ставлення європейців до тривалого прийому українських біженців. 79% громадян ЄС готові підтримувати переселенців з України у своїх державах. Позитивне ставлення до українців і надання їм притулку дещо зменшилось, але досі залишається високим.