Українці, які працюють віддалено, можуть не сплачувати податки в Польщі

У Польщі перебуває найбільша кількість українських біженців. Очевидно, що чимало з них працюють дистанційно.

Можуть не сплачувати податки, якщо працюють віддалено

Щомісяця або кварталу вони повинні сплачувати податки. Втім, як повідомили у Міністерстві фінансів Польщі, українці можуть не платити податки на користь цієї країни, а навпаки – надалі підтримувати економіку України.

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У листі Мінфіну Польщі вказано, що українці можуть сплачувати податки на користь своєї держави у тому випадку, якщо їхні доходи не є доходами з польських джерел. Тобто мовиться про працівників тих компаній, які не мають зареєстрованого представництва в Польщі.

У такий спосіб Польща вкотре виявила солідарність з Україною. Це було зроблено для того, щоб українські платники податків могли і надалі підтримувати економіку своєї держави.

Як основне правило, ми не виключаємо можливість збереження центру життєвих інтересів українців в Україні протягом війни,

– йдеться у повідомлення.

Ще у травні, коли повномасштабна війна в Україні вже тривала два місяці, Офіс ефективного регулювання (BRDO) та ІТ-асоціація України звернулися до уряду і Міністерства фінансів країн ЄС – Польщі, Чехії, Болгарії, Німеччини, Угорщини, Румунії та Словаччини. Вони попросили не змінювати податкове резидентство підприємців-біженців, які опинилися у цих країнах через війну.

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