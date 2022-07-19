Могут не платить налоги, если работают удаленно

Ежемесячно или квартально они должны платить налоги. Впрочем, как сообщили в Министерстве финансов Польши, украинцы могут не платить налоги в пользу этой страны, а наоборот – дальше поддерживать экономику Украины.

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В письме Минфина Польши сказано, что украинцы могут платить налоги в пользу своего государства в том случае, если их доходы не являются доходами из польских источников. То есть говорится о работниках тех компаний, у которых нет зарегистрированного представительства в Польше.

Таким образом, Польша в очередной раз проявила солидарность с Украиной. Это было сделано для того, чтобы украинские налогоплательщики могли и дальше поддерживать экономику своего государства.

Как основное правило, мы не исключаем возможность сохранения центра жизненных интересов украинцев в Украине во время войны,

– говорится в сообщении.

Еще в мае, когда полномасштабная война в Украине уже длилась два месяца, Офис эффективного регулирования (BRDO) и ИТ-ассоциация Украины обратились в правительство и Министерство финансов стран ЕС – Польшу, Чехию, Болгарию, Германию, Венгрию, Румынию и Словакию. Они попросили не изменять налоговое резидентство предпринимателей-беженцев, оказавшихся в этих странах из-за войны.

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