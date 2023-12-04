Це мільйони євро: на які потреби українці в Польщі беруть кредити в банках

Українські біженці в Польщі активно користуються картками та додатками місцевих банків. Також позичають чималенькі суми в банках країни.

У 2023 році сума кредитів сягнула 2,621 мільярда злотих (603,6 мільйона євро). На які цілі українці беруть позики у польських банках – дізнайтеся далі!

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Українці в Польщі беруть кредити в банках

У світлі повномасштабної війни, що триває, і, як наслідок, напливу біженців з України, польські фінансові експерти розмірковували над використанням банківських послуг українцями в Польщі. У їх спільнотах розглядалися два сценарії:

користування своїми польськими банківськими рахунками лише для щоденних платежів,

оформлення кредитів з часом, що свідчить про те, що вони планують залишатися в Польщі на довше.

Через півтора року зрозуміло, що вони обрали перший сценарій, хоча сальдо боргу повільно зростає,

– свідчать дані Бюро кредитної інформації.

За десять місяців 2023 року банки надали клієнтам з України кредитів на загальну суму 2,621 мільярда злотих, що перевищило торішній показник у 2,429 мільярда злотих.

Станом на жовтень накопичений борг українських позичальників становив 7,942 мільярда злотих (1,828 мільярда євро). Переважна кількість кредитів, які беруть українці – на житло.

Яка ситуація з кредитами?

Порівняно з 2022 роком у кредитному портфелі українців у Польщі змін немає.

75% становлять іпотечні кредити;

19% – кредити готівкою;

2% – кредити та карти на виплату.

Наразі вартість їхнього боргу становить 0,5% від усього кредитного портфеля польських банків. Водночас частка українців серед особистих банківських рахунків у Польщі становить понад 4%.

На що українці беруть кредити в банках Польщі / Фото Unsplash

Виплати на дитину в Польщі зростуть у 2024 році

Цього грудня українці в Польщі отримають останню виплату допомоги на дитину "‎500+". Але це хороша новина для українських родин. Адже з початку 2024 року почнуть виплачувати по 800 злотих на місяць. Із січня розмір допомоги по догляду за дитиною в Польщі зросте на 300 злотих. Українці мають право на цю допомогу на рівних із поляками.

Аби отримати виплати 800 злотих, батькам не потрібно подавати нову заяву. Ті сім'ї, які вже користуються пільгою, можуть розраховувати на ці виплати до 30 травня 2024 року. Суму виплат ZUS проіндексує автоматично.